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        Giresun'da yaralı karaca koruma altına alındı

        Giresun'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı karaca koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:13
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        Giresun'da yaralı karaca koruma altına alındı
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        Giresun'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı karaca koruma altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Görele ilçesinin Haydarlı köyünde devriye görevindeki jandarma ekibi, karayoluna yakın arazide yaralı karacayı fark etti.

        İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen karaca, daha sonra tedavisi için Giresun Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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