Giresun'da yaralı karaca koruma altına alındı
Giresun'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı karaca koruma altına alındı.
Giresun'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı karaca koruma altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Görele ilçesinin Haydarlı köyünde devriye görevindeki jandarma ekibi, karayoluna yakın arazide yaralı karacayı fark etti.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen karaca, daha sonra tedavisi için Giresun Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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