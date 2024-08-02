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        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:31
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        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ardahan köyünde Elif Turhan Yavuz (46) yönetimindeki 28 YG 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Mine Su Yavuz (13) ve Tuğrul Yavuz (50) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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