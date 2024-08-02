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        Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali başladı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, 7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:43
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        Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali başladı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, 7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

        Espiye Belediyesince Halk Pazarı alanında düzenlenen festivalin açılışında, Bulancak Belediyesi Mehteran Takımı ve Giresun Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu, daha sonra pide yeme yarışması yapıldı.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, festivalin dolu dolu geçeceğini söyledi.

        İlçenin değerlerini, yöresel zenginliklerini ulusal ve uluslararası boyutta duyurmak için festival ve organizasyonlara önem verdiklerini belirten Karadere, "Espiye halkını kültür ve sanatla, birbirinden değerli sanatçılarla buluşturmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarihlerde yolu Espiye'den geçecek herkesi festivalimize davet ediyorum." dedi.

        Festivalde, Ekin Uzunlar, Ceren Ece Öksüz ile yöresel sanatçılar konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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