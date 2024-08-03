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        Piraziz'de piknik düzenlendi

        Giresun'un Piraziz ilçesinde büyük aile pikniği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:53
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        Piraziz'de piknik düzenlendi
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde büyük aile pikniği gerçekleştirildi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Piraziz Belediyesi iş birliğiyle Piraziz İzci Evi'nde organize edilen etkinlikte, çocuklar için robot ve palyaço gösterileri, dart oyunları, ok atma yarışmalarının yanı sıra yüz boyama, balon oyunları ve el sanatları aktiviteleri düzenlendi. Aileler, doğa yürüyüşü ve spor aktivitelerine katıldı.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, çocuklar ve ailelerin bir araya gelerek güzel vakit geçirmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı ve kaynaşmayı artırıyor. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        TÜGVA İl Temsilcisi Mümtaz Aydın ise etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tür programları organize etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Kaymakam Burak Öz, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, TÜGVA Genel Merkez Kadın ve Aile Koordinatörü Tuba Arslan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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