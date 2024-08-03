Piraziz'de piknik düzenlendi

Giresun'un Piraziz ilçesinde büyük aile pikniği gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Piraziz Belediyesi iş birliğiyle Piraziz İzci Evi'nde organize edilen etkinlikte, çocuklar için robot ve palyaço gösterileri, dart oyunları, ok atma yarışmalarının yanı sıra yüz boyama, balon oyunları ve el sanatları aktiviteleri düzenlendi. Aileler, doğa yürüyüşü ve spor aktivitelerine katıldı.

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, çocuklar ve ailelerin bir araya gelerek güzel vakit geçirmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı ve kaynaşmayı artırıyor. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.