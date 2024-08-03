AK Partili Kaya, Giresun'da İsmail Heniyye ve Gazze için düzenlenen yürüyüşe katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İki günde bir tweet atarak Cumhurbaşkanımızı tehdit eden İsrail Dışişleri Bakanı da bilsin ki Türkiye, Cumhurbaşkanının arkasındadır. Türkiye, Filistin'in haklı davasının arkasındadır." dedi.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

Debboy mevkisinden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile katılan grup, Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Kaya, burada, çocuklar ölürken değil, uyurken sessiz olunması gerektiğini söyledi.

On binlerce masum çocuğu katleden zalim İsrail'in yok olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Kaya, "On binlerce insanı katleden Netanyahu ve hükumeti bu soykırımdan dolayı yok olmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki yargılanacaklar ve bunun hesabını hem bu dünyada hem öteki dünyada verecekler." diye konuştu.

Kaya, "Her gün Cumhurbaşkanımızı tehdit eden bir İsrail var. Onlara da buradan diyoruz ki en büyük tehditleri yapsanız da karşınızda dimdik duracak bir Türkiye var ve karşınızda dimdik duran bir Recep Tayyip Erdoğan var. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.