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        AK Partili Kaya, Giresun'da İsmail Heniyye ve Gazze için düzenlenen yürüyüşe katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İki günde bir tweet atarak Cumhurbaşkanımızı tehdit eden İsrail Dışişleri Bakanı da bilsin ki Türkiye, Cumhurbaşkanının arkasındadır. Türkiye, Filistin'in haklı davasının arkasındadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:33 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:33
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        AK Partili Kaya, Giresun'da İsmail Heniyye ve Gazze için düzenlenen yürüyüşe katıldı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İki günde bir tweet atarak Cumhurbaşkanımızı tehdit eden İsrail Dışişleri Bakanı da bilsin ki Türkiye, Cumhurbaşkanının arkasındadır. Türkiye, Filistin'in haklı davasının arkasındadır." dedi.

        Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

        Debboy mevkisinden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile katılan grup, Atatürk Meydanı'na yürüdü.

        Kaya, burada, çocuklar ölürken değil, uyurken sessiz olunması gerektiğini söyledi.

        On binlerce masum çocuğu katleden zalim İsrail'in yok olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Kaya, "On binlerce insanı katleden Netanyahu ve hükumeti bu soykırımdan dolayı yok olmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki yargılanacaklar ve bunun hesabını hem bu dünyada hem öteki dünyada verecekler." diye konuştu.

        Kaya, "Her gün Cumhurbaşkanımızı tehdit eden bir İsrail var. Onlara da buradan diyoruz ki en büyük tehditleri yapsanız da karşınızda dimdik duracak bir Türkiye var ve karşınızda dimdik duran bir Recep Tayyip Erdoğan var. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Heniyye'ye Allah'tan rahmet, ailesini bu uğurda şehit veren Filistinli kadınlara baş sağlığı dileyen Kaya, son nefeslerine kadar mazlum Filistin halkının, Filistinli çocukların yanında yer alacaklarını kaydetti.

        Kaya, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin her zamankinden güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Türkiye'nin birlik ve beraberliği, Cumhurbaşkanımıza bağlılığı da her zamankinden fazla olmalı. İki günde bir tweet atarak Cumhurbaşkanımızı tehdit eden İsrail Dışişleri Bakanı da bilsin ki Türkiye, Cumhurbaşkanının arkasındadır. Türkiye, Filistin'in haklı davasının arkasındadır. Bütün dünya sussa da biz Filistin'in yanında yer almaya devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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