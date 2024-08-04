Espiye'de, "7. Pide ve Kültür Sanat" festivali gerçekleştirildi

Giresun'un Espiye ilçesinde, "7. Espiye Pide ve Kültür Sanat" festivali gerçekleştirildi.

Halk pazarı alanında düzenlenen festivalde, en hızlı pide yeme yarışması, halk oyunları gösterileri ve konserler gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, festivalin, sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Karadere, etkinlikle Espiye ve pidenin tanıtımını hedeflediklerini belirterek, "Bölgede fındık hasadı öncesinde vatandaşlarımıza eğlenmeleri ve stres atmaları için bu festivali düzenledik. Festivalimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.