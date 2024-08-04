Espiye'de, "7. Pide ve Kültür Sanat" festivali gerçekleştirildi
Giresun'un Espiye ilçesinde, "7. Espiye Pide ve Kültür Sanat" festivali gerçekleştirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde, "7. Espiye Pide ve Kültür Sanat" festivali gerçekleştirildi.
Halk pazarı alanında düzenlenen festivalde, en hızlı pide yeme yarışması, halk oyunları gösterileri ve konserler gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Erol Karadere, festivalin, sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.
Karadere, etkinlikle Espiye ve pidenin tanıtımını hedeflediklerini belirterek, "Bölgede fındık hasadı öncesinde vatandaşlarımıza eğlenmeleri ve stres atmaları için bu festivali düzenledik. Festivalimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.