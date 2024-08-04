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        Giresun'da 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:45
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        Giresun'da 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovancık köyüne fındık toplamak için gelenlerden 8 kişi, burada verilen yemek sonrası rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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