Giresun'da 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovancık köyüne fındık toplamak için gelenlerden 8 kişi, burada verilen yemek sonrası rahatsızlandı.

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