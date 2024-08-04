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        Giresun'daki 59 GES, Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine katkı sağlıyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da özel sektör tarafından devlet desteğiyle arazi ve çatılara kurulan 59 güneş enerji santrali (GES), Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:22
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        Giresun'daki 59 GES, Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine katkı sağlıyor
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        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da özel sektör tarafından devlet desteğiyle arazi ve çatılara kurulan 59 güneş enerji santrali (GES), Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine katkı sunuyor.

        İl genelinde çok sayıda firma, 27,6 megavat kurulu güce sahip santraller üzerinden işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

        Giresun merkez ile Şebinkarahisar, Alucra, Bulancak, Espiye ve Tirebolu ilçelerinde 59 GES bulunuyor.

        Yıl boyunca sahil kesime göre daha fazla güneşli günün yaşandığı Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerindeki GES'lerin 21'i arazide, 9'u ise binaların çatısında faaliyete alındı.

        Bu iki ilçede, İl Özel İdaresi ve Şebinkarahisar Belediyesine ait 7 GES'in daha kurulması planlanıyor.

        - "Yaklaşık aylık 1 milyon liralık gelir beklentimiz var"

        Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde yılın büyük bölümünde sahil kesimine göre daha güneşli günlerin yaşandığını söyledi.

        Şentürk, GES projelerinin son yıllarda iki ilçede daha fazla yoğunlaştığını belirterek, "Bugüne kadar yörede 30 GES projesi faaliyete girdi. Projelerle, güneşten elde edilen enerji ülke ekonomimize kazandırılıyor. Bölgedeki 30 santralin toplam kurulu güç kapasitesi 22,6 megavat." dedi.

        GES yatırımlarının tarım alanları dışında uygulandığına işaret eden Şentürk, böylelikle atıl arazilerin de ekonomiye kazandırıldığına dikkati çekti.

        Ömer Şentürk, bölgede yeni projelerin uygulanabileceği alanların olduğunu vurgulayarak, "Bölgemiz santral yatırımları için önemli potansiyele sahip. Yatırımcılarımızı ilçemize bekliyoruz. Yatırımlarla ilçede önemli ekonomik hareketlilik ve istihdam da sağlanıyor." diye konuştu.

        Belediye olarak GES projesi hazırladıklarının altını çizen Şentürk, "Faaliyete almak için çalışmalarımız devam ediyor. 17 milyon liralık yatırım maliyeti var. Buradan belediyemizin enerji ihtiyacını karşılayacağız. Yine yaklaşık aylık 1 milyon liralık gelir beklentimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

        Şentürk, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinin rüzgar santralleri için de potansiyeli olduğunu, bu yönde bazı girişimlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

        - İl Özel İdaresinden 2,5 milyon dolarlık yatırım planı

        İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi olarak Şebinkarahisar ilçesinde GES projesi hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

        Bölgede 52,5 dönüm üzerine yatırım yapılması için proje çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

        "Kurum olarak 3 bin 400 kilovat enerji giderimiz var. Projemiz tamamlandığında kurumumuzun tüm enerji giderlerini bu şekilde karşılamış olacağız. Proje maliyetimiz şu anda 2 milyon 500 bin dolar civarında. Giderlerimizin yanı sıra buradan kuruma gelir kaynağı da oluşturacağız."

        Şahin, köy aydınlatma giderlerinin maliyetinin yıllık 50 milyon lira olduğunu ifade ederek, "Bu bizi yoruyor. Gerekli düzenlemeler yapılması durumunda yatırım kapasitemizi artırabilir, GES üzerinden elde edeceğimiz enerjiyle aydınlatma giderlerimizi karşılayabiliriz. Kendi enerjimizi bu şekilde karşılamış olacağız ve kaynaklarımızın dışarıya çıkmasını önleyeceğiz." dedi.

        FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak ise Şebinkarahisar'da Mart 2024'te 4,5 megavatlık santralin hizmete alındığını dile getirdi.

        Santralden elde edilen enerjiyle birliğin elektrik ihtiyacının karşılandığına dikkati çeken Çakmak, ilerleyen dönemde bölgedeki yatırımlarını artırmayı planladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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