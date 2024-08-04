Giresun'da üreticiler fındık hasadına başladı

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girerek yeni mahsul fındıklarını toplayıp çuvallarla harmana taşıdı.

Merkeze bağlı Boztekke köyü muhtarı Şükrü Karslı, gazetecilere, fındık hasat sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karslı, hasat öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, "Çiftçilerimiz hasat öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 3-4 gün önce de bahçelerde ot temizliğini tamamladı. Sahil kesimdeki komşularımız bahçelerine girerek hasada başladılar." dedi.

Önder Kurt ise bugünden itibaren bahçesinde fındık toplama işlemine başladığını dile getirerek, "Hasat öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Bugünden itibaren de fındık toplamaya başladık. Bir hafta sürecek bahçedeki toplama işlemi. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Giresun'da hasat dönemi 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakımda da 17 Ağustos'ta başlaması kararlaştırılmıştı.