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        Giresun'da üreticiler fındık hasadına başladı

        Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:26
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        Giresun'da üreticiler fındık hasadına başladı
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        Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

        Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girerek yeni mahsul fındıklarını toplayıp çuvallarla harmana taşıdı.

        Merkeze bağlı Boztekke köyü muhtarı Şükrü Karslı, gazetecilere, fındık hasat sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Karslı, hasat öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, "Çiftçilerimiz hasat öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 3-4 gün önce de bahçelerde ot temizliğini tamamladı. Sahil kesimdeki komşularımız bahçelerine girerek hasada başladılar." dedi.

        Önder Kurt ise bugünden itibaren bahçesinde fındık toplama işlemine başladığını dile getirerek, "Hasat öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Bugünden itibaren de fındık toplamaya başladık. Bir hafta sürecek bahçedeki toplama işlemi. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

        Giresun'da hasat dönemi 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakımda da 17 Ağustos'ta başlaması kararlaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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