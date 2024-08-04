Giresun'da torunlarını kurtarmak isteyen dede boğuldu

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından suda bulunan Bodur, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahaleye rağmen Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçeye bağlı Hacı Hasan köyünde serinlemek için gölete giren 3 çocuk, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

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