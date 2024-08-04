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        Giresun'da torunlarını kurtarmak isteyen dede boğuldu

        Giresun'un Alucra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtarmak isteyen dede, girdiği gölette hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:11
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        Giresun'da torunlarını kurtarmak isteyen dede boğuldu
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        Giresun'un Alucra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtarmak isteyen dede, girdiği gölette hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Hacı Hasan köyünde serinlemek için gölete giren 3 çocuk, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerle birlikte torunlarını kurtarmak için suya giren dede Karabey Bodur (55) gölette kayboldu.

        Vatandaşlar tarafından suda bulunan Bodur, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahaleye rağmen Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bodur'un cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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