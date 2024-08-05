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        Giresun'da kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Doğankent ilçesinde, otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:50 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:50
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        Giresun'da kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Doğankent ilçesinde, otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Ağaçbaşı yaylasında, Mustafa Meşe yönetimindeki 52 AH 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

        Kazada, sürücü Meşe ile araçta bulunan Fatma Karadeniz, Aynur Meşe ve Alperen Meşe yaralandı.

        Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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