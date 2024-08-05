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        Giresun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:50
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        Giresun'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Bekir A. idaresindeki 28 YA 939 plakalı otomobil, Yağlıdere-Alucra kara yolu Üçtepe beldesinde, yolun sağında park halindeki plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.

        Kazada araçta bulunan Güler A, Yaşar ve Yunus G. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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