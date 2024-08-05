Giresun'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hasan Erkan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Erkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hasan Erkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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