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        Giresun'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı

        Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, bu yılın fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:25
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        Giresun'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı
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        Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, bu yılın fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretlerini açıkladı.

        Yaman, Bulancak Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, Koordinasyon Kurulu Başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararları aldıklarını söyledi.

        Giresun'da işçi yevmiyesini yatılı, yemek iş verene ait olursa günlük 800 lira, yatılı, yemek işçiye ait ise günlük 900 lira olarak belirlediklerini aktaran Yaman, yatılı olmayan yerli işçi yevmiyesini ise 1100 lira olarak belirlediklerini kaydetti.

        Taşıma işlerinde çalışacak işçinin yevmiyesini de yemek iş verene ait olursa 1100 lira, yemek işçilere ait olursa 1200 lira olarak belirlenmesini kararlaştırdıklarını dile getiren Yaman, patoz ücretinin saatinin ise 3 bin 500 lira olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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