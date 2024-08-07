Espiye'de öğrencilerden Filistin'e destek
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri boyama etkinliğinde Filistin'e destek verdi.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri boyama etkinliğinde Filistin'e destek verdi.
İlçe Müftülüğüne bağlı Mescidi Aksa 4-6 yaş yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar, Filistin bayrağı renklerinin de kullanıldığı etkinlik gerçekleştirdi.
İlçe Müftüsü Osman Gülbe, öğrencilere, Filistinlilere destek olmak için gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkür etti.
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