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        Espiye'de öğrencilerden Filistin'e destek

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri boyama etkinliğinde Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:59
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        Espiye'de öğrencilerden Filistin'e destek
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri boyama etkinliğinde Filistin'e destek verdi.

        İlçe Müftülüğüne bağlı Mescidi Aksa 4-6 yaş yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar, Filistin bayrağı renklerinin de kullanıldığı etkinlik gerçekleştirdi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, öğrencilere, Filistinlilere destek olmak için gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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