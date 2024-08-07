Piraziz'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlenecek
Giresun'un Piraziz ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek.
Giresun'un Piraziz ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek.
Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında, geçen yıl fındık üzerine faaliyet gösterin bir firma tarafından Balçıklı köyünde, Balçıklı Köyü Kalkınma Atölyesi oluşturuldu.
Atölyede bu yıl 15 Ağustos'a kadar, fındık hasadı için kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler organize edilecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın, bu yıl ki faaliyetlerin açılış töreninde, çocukların eğitiminin önemine işaret ederek, atölyenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Törene, İlçe Özel İdare Müdürü Hamza Ok, firma sahibi Mahmut Can Yavuz, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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