Giresun'da 65 bin kişiye mobil sağlık hizmeti sunuluyor

Giresun Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 65 bin kişiye mobil sağlık hizmeti sunuluyor.

Giresun Merkez Şehit Asteğmen Nizamettin Şensoy Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Serap Yuva, AA muhabirine, vatandaşlara verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin yanında birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında da çeşitli hizmetler sunduklarını söyledi.

Yuva, aile hekimliği birimlerinde çocukluk çağı aşılamaları kapsamında 13 hastalık için ücretsiz aşılama hizmeti sunulduğunu belirterek, "Aşılama zamanı gelen çocukların aileleri aranarak aşı zamanının geldiği hatırlatılmakta ve merkezimize davet edilerek aşıları yapılmaktadır. Bu şekilde hiçbir aşının eksik kalmadan yapılması sağlanmaktadır." dedi.

Yetişkinlere yönelik 30-65 yaş kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını ifade eden Yuva, şunları kaydetti: "Yine 40-69 yaş kadınlara yönelik 2 yılda bir yapılan meme kanseri taraması için KETEM'e yönlendirme ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere yönelik 2 yılda bir yapılan kalın bağırsak kanseri taraması aile hekimliği birimlerimizde yapılmaktadır. Kanser dışında diyabet, hipertansiyon, obezite ve kalp hastalıkları yönünden uygun yaş grubundaki vatandaşlarımız aranarak, aile sağlığı merkezlerimize çağırılmakta ve düzenli ölçüm ve tahlilleri yapılmaktadır. Bu hastalıkların erken teşhisi ve tedavilerinin düzenlenmesi açısından vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır."