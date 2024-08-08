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        Eynesil'de TKDK destekleri toplantısı yapıldı

        Eynesil'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen desteklere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:20
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        Eynesil'de TKDK destekleri toplantısı yapıldı
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        Eynesil'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen desteklere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Eynesil Yerel Eylem Grubu Derneğince (YEG) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonunda organize edilen toplantıda, İPARD 3 dönemi için ilçede yapılabilecek yatırımlarla ilgili çiftçilere ve girişimcilere bilgi verildi.

        Başvuruların yapılması gereken tarihlerle ilgili de katılımcılar bilgilendirildi.

        Toplantıya, Kaymakam Erkut Pamuk, Ziraat Odası Başkanlı Orhan Musaoğlu, TKDK Proje Birim Amiri Ekrem Demirbaş ve YEG Derneği Başkanı Halit Hamza Çırak katıldı.

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