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        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesindeki kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:18
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        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Giresun'un Espiye ilçesindeki kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İlçe merkezinde A.B. ile M.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, bıçakla M.C'yi yaraladı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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