Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesindeki kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesindeki kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçe merkezinde A.B. ile M.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, bıçakla M.C'yi yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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