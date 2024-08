Giresun'da iki aylık güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Giresun'da Haziran ve Temmuz ayı verilerini kapsayan güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, her bir vatandaşın can ve mal güvenliği ile her türlü korku ve kaygıdan uzak sükunet ortamının tesisini sağlamayı en kutsal görevlerden biri olarak gördüklerini söyledi.

Giresun'da terör örgütlerine, destekçilerine ve ilişki içinde bulunanlara karşı tavizsiz bir mücadele olduğunu vurgulayan Serdengeçti, geçtiğimiz iki ayda terör örgütlerine yönelik 25 operasyon gerçekleştirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Kentte güncel olarak 4 bin 572 düzenli göçmen bulunduğu bilgisini veren Serdengeçti, haziran ve temmuz aylarında göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 6 operasyonda 5 organizatör ve 10 düzensiz göçmen yakalandığını, çıkarıldıkları adli mercilerce 5 organizatör hakkında tutuklama kararı verildiğini aktardı. Serdengeçti, uyuşturucu ile mücadele kapsamında haziran ve temmuz aylarında toplamda 58 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 49 şüpheliden 18'inin tutuklandığını ve 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Organize suçlarla mücadele kapsamında haziran ve temmuz aylarında toplamda 5 operasyon gerçekleştirilerek 3 mafya tipi organize suç çetesinin çökertildiği bilgisini veren Serdengeçti, 27 kişinin tutuklandığını ve 3 kişiye de adli kontrol kararı verildiğini aktardı Serdengeçti, kaçakçılık ile mücadele konusunda haziran ve temmuz aylarında 8 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 3 kişiden biri hakkında adli kontrol kararı verildiğini dile getirdi. Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların soruşturulması ve elde edilen dijital delillerin incelenmesi titizlikle sürdürüldüğünün altını çizen Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Birimlerimizce haziran ve temmuz aylarında çocuk istismarına yönelik 3 operasyon ve müstehcenliğe yönelik 1 operasyon gerçekleştirilerek 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve 1 şüpheli şahıs da tutuklanmıştır. Ayrıca son 2 ayda, 660 sosyal medya hesabına çalışma yapılmış ve terörle iltisaklı olduğu değerlendirilen 92 sosyal medya hesap kullanıcısı da tespit edilmiştir." Serdengeçti, Giresun Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının çalışmalarına değinerek, "Yasadışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında 7 şahsa idari para cezası uygulanmış, yasadışı su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen toplam 1000 metre uzunluğunda balık ağına ve 12 kilogram palamut balığına el konulmuştur." dedi.

İl genelinde 9 boğulma vakası yaşandığını dile getiren Serdengeçti, "12 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmış ve maalesef 4 vatandaşımız da vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu. Serdengeçti, bir gazetecinin İl Göç İdaresi Müdürlüğü hakkındaki iddialara ilişkin soru üzerine, iddia edilen tüm hususların hem istihbari hem de adli ve idari her yönden incelendiği vurguladı. Göçle ilgili Valilik ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün mevzuatsal ve yasal hatasının söz konusu olmadığını aktaran Sertengeçti, "Giresun zaten bu konularla ilgili son derece huzurlu bir yer baktığınız zaman. Kamuoyunun bu konuda bir hassasiyeti var, bu hassasiyetin ajite edildiğini değerlendiriyorum. Net ifade ediyorum adli ve idari soruşturmanın her biri yapılmıştır, son derece rahatız." açıklamasında bulundu.

Serdengeçti, fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileriyle ilgili soru üzerine de, Giresun'da şu anda 1001 mevsimlik tarım işçisinin bulunduğunu aktardı. Özellikle çocuk işçilerin olmaması konusunda büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Serdengeçti, şöyle devam etti: "Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumlar her türlü desteği ailelere yapıyorlar. Bu işçiler alın terleriyle ekmeklerini kazanmak için büyük mücadele içerisinde aynı zamanda bu işçilerimize ihtiyacımız var. İnşallah fındık hasat sezonu hem işçilere hem üreticilere bereket getirir diye temenni ediyorum."