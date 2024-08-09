Espiye'de Şehit Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve kasideler okuduğu mevlitte Müftü Osman Gülbe de şehitler için dua etti.

Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Göbüt'ün şehadetinin 27. yıl dönümünde Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehit ve gaziler anıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1997'de şehit olan deniz er Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu.

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