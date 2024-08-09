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        Espiye'de Şehit Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1997'de şehit olan deniz er Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:37
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        Espiye'de Şehit Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1997'de şehit olan deniz er Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu.

        Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Göbüt'ün şehadetinin 27. yıl dönümünde Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehit ve gaziler anıldı.

        Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve kasideler okuduğu mevlitte Müftü Osman Gülbe de şehitler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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