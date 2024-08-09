Bulancak Kaymakamı Koç ile Belediye Başkanı Sıbıç, yüksekokul binasını inceledi
Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede yüksekokula tahsis edilen binayı inceledi.
Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede yüksekokula tahsis edilen binayı inceledi.
Koç ve Sıbıç, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na tahsis edilen binadaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Başkan Necmi Sıbıç, "Amacımız, binamızı 2024-2025 eğitim öğretim dönemine yetiştirerek, öğrencilerimizin yeni binalarında en verimli şekilde eğitim görmelerini sağlamaktır." dedi.
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