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        Bulancak Kaymakamı Koç ile Belediye Başkanı Sıbıç, yüksekokul binasını inceledi

        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede yüksekokula tahsis edilen binayı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:30
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        Bulancak Kaymakamı Koç ile Belediye Başkanı Sıbıç, yüksekokul binasını inceledi
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        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede yüksekokula tahsis edilen binayı inceledi.

        Koç ve Sıbıç, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na tahsis edilen binadaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Başkan Necmi Sıbıç, "Amacımız, binamızı 2024-2025 eğitim öğretim dönemine yetiştirerek, öğrencilerimizin yeni binalarında en verimli şekilde eğitim görmelerini sağlamaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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