Bulancak sahilindeki çöpler toplandı
Giresun'un Bulancak ilçesi sahildeki çöpler temizlendi.
Giresun'un Bulancak ilçesi sahildeki çöpler temizlendi.
Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve gönüllü 200 personelin katılımıyla, ilçe sahil şeridinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.
Başkan Sıbıç, bu etkinlikle bir farkındalık oluşturarak örnek olmak istediklerini söyledi.
Bulancak'ı daha da temiz ve yaşanabilir hale getirmek için el ele vermeleri gerektiğini vurgulayan Sıbıç, "Çevremize karşı daha duyarlı olarak öncelikle kirletmemeliyiz. Biz Bulancak'ımıza toz kondurmak istemiyoruz. Umarım bu etkinlik amacına ulaşır ve insanlarımız çevrelerine karşı daha duyarlı hale gelirler." dedi.
Sıbıç, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
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