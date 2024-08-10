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        Bulancak sahilindeki çöpler toplandı

        Giresun'un Bulancak ilçesi sahildeki çöpler temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:12
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        Bulancak sahilindeki çöpler toplandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesi sahildeki çöpler temizlendi.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve gönüllü 200 personelin katılımıyla, ilçe sahil şeridinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

        Başkan Sıbıç, bu etkinlikle bir farkındalık oluşturarak örnek olmak istediklerini söyledi.

        Bulancak'ı daha da temiz ve yaşanabilir hale getirmek için el ele vermeleri gerektiğini vurgulayan Sıbıç, "Çevremize karşı daha duyarlı olarak öncelikle kirletmemeliyiz. Biz Bulancak'ımıza toz kondurmak istemiyoruz. Umarım bu etkinlik amacına ulaşır ve insanlarımız çevrelerine karşı daha duyarlı hale gelirler." dedi.

        Sıbıç, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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