Giresun'da düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağır yaralanan H.Ö, kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan B.Y, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen düğünde, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği H.Ö ve B.Y. yaralandı.

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