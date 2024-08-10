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        Giresun'da düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:52
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        Giresun'da düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen düğünde, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği H.Ö ve B.Y. yaralandı.

        Ağır yaralanan H.Ö, kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan B.Y, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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