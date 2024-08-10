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        Giresun'da düğünde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:52
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        Giresun'da düğünde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki alanda dün düzenlenen düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan 62 yaşındaki Bilal Y, tedavi gördüğü Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Jandarma, Hüseyin Ö'nün de yaşamını yitirdiği olayla ilgili şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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