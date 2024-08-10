Giresun'da düğünde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki alanda dün düzenlenen düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan 62 yaşındaki Bilal Y, tedavi gördüğü Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Jandarma, Hüseyin Ö'nün de yaşamını yitirdiği olayla ilgili şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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