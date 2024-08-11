Giresun'da "31. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda "31. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Aymaç mevkisinde düzenlenen ve yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, horon ile Giresun karşılaması oynadı ve doyasıya eğlendi.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, geleneksel hale gelen festivalin 31'incisini düzenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şenlikoğlu, etkinlikle Kümbet yaylasının tanıtımının yanı sıra gurbette yaşayan Giresunluları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Ben bu etkinliğe katılanlara şükranlarımızı sunuyorum. Bugün hep birlikte eğlenelim. Bugün yan yana olalım. Giresun'da birliktelik oluşturalım. Giresun, Dereli ve Kümbet bu birliktelik ile daha da güzel olacak." dedi.