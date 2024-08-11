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        GÜNCELLEME - Giresun'daki düğünde silahla 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

        Giresun'un Eynesil ilçesindeki düğünde silahla ateş ederek 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:33
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        GÜNCELLEME - Giresun'daki düğünde silahla 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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        Giresun'un Eynesil ilçesindeki düğünde silahla ateş ederek 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

        Ören Beldesi Kıran Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan 62 yaşındaki Bilal Yetim, tedavi gördüğü Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Jandarma, Hüseyin Ölçücü'nün de öldüğü olayla ilgili şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.

        Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesine çıkarılan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Öte yandan olayda hayatlarını kaybeden damadın babası Bilal Yetim ile Hüseyin Ölçücü, ilçeye bağlı Ören beldesinde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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