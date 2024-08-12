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        DOKAP bölge turizmine 1,5 milyar lirayı aşkın destek sağladı

        GÜLTEKİN YETGİN - Turizme yönelik projelere son 4 yılda 1 milyar 540 milyon lira destek sağlayan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgedeki turizm hareketinin artmasına katkı veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:03
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        DOKAP bölge turizmine 1,5 milyar lirayı aşkın destek sağladı
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        GÜLTEKİN YETGİN - Turizme yönelik projelere son 4 yılda 1 milyar 540 milyon lira destek sağlayan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgedeki turizm hareketinin artmasına katkı veriyor.

        DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sorumluluk sahasındaki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Amasya, Çorum ve Tokat'ta farklı sektörlerdeki yatırımlara destek sağlıyor.

        Başkanlık, 2020-2024 yılları arasında 98 projeye 1 milyar 540 milyon lira destek sağladı.

        Bunlar arasında, bölgenin tamamındaki Yeşilyol Projesi, Giresun'daki Göksu Travertenleri, Taşhan Arastaları, Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası ve Rize'deki Çay Çarşısı gibi turizme önemli katkılar veren projeler yer alıyor.

        - "En önemli hedeflerimizden biri nitelikli turizm"

        DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AA muhabirine, kültürel ve doğal varlıkların sürdürülebilir bir şekilde vatandaşlarla buluşması için önemli hedefleri olduğunu söyledi.

        Var olan turizm alanlarının doğru şekilde kullanılması için daha nitelikli turizm gerektiğini belirten Gültekin, en önemli hedeflerinden birinin nitelikli turizm olduğunun altını çizdi.

        Gültekin, turizm alanlarının güzelleştirilmesine verilen desteklerin yanı sıra tarihi değerlere yönelik de destekler olduğunu ifade ederek, "Bölgemize bakıldığında doğal güzellik var, tarihi değerlerimiz var, bunların hepsinin hem korunmasını hem kullanılmasını iç ve dış turizme konu eder bir şekilde çalışma yürütüyoruz." dedi.

        Bölgede kale, han ve cami gibi çok değerli kültürel varlıklar olduğuna işaret eden Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bunlar ecdadımızdan gelen kültürel varlıklar. Bunlara sahip çıkılması, kısmen yollarının yapılması, duvarlarının ve ışıklandırmalarının yapılarak turistlere sunulması lazım. Bunların ayağa kaldırılıp turizm hareketliliğine konu edilmesi lazım, daha güzel olması lazım. Bu yapıların doğru bir şekilde ayağa kaldırılıp turizm hareketliliğinde konu edilmesi doğru olandır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

        Gültekin, yaylaları birbirine bağlayan 2 bin 684 kilometrelik Yeşilyol Projesi'nin yüzde 50'lik kısmının tamamlandığını belirterek, "Yüzde 50'lik kısmının içerisinde yolların standartlarının geniş bir şekilde yapılması var. Asgari 7 metre yapılması, yolların kaplanması, duvarların yapılması, ışıklandırmaları var. Her yıl bütçenin bize aktarılmasıyla belediyeler ve özel idarelerle bu yolları bitirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Doğadaki turizm hareketliliği arttı"

        Doğadaki turizm hareketliliğin arttığını belirten Gültekin, "Özellikle kamp ve karavan turizmiyle ilgili hareketlilik var. Bize sunulan projelerde özellikle yerleşkesinde kamp karavanla ilgili bir alan varsa, mutlaka o projeye dahil edilmesini istiyoruz. Bunu önemsiyoruz ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Gültekin, turizm projelerine destek verdikleri her yerde bir hareket oluştuğuna dikkati çekerek, "Giresun'dan örnek vereyim, Göksu Travertenleri ve Mavigöl'ün olduğu bölge var, orası herkesin ilgisini çekmeye başladı. Göksu Travertenleri'ne destek sağladık. Travertenlerin geçen yılki ziyaretçi rakamları 200 binin üzerindeydi." ifadelerini kullandı.

        Doğa turizmine ilginin arttığını yineleyen Gültekin, şunları kaydetti:

        "Artvin'den Çorum'a kadar olan bölgeyi incelediğimizde ciddi şekilde vatandaşlar doğada vaktini geçirmeye çalışıyor. Doğallık var ve kalabalık da değil ve çok değerli yerler. Biz buraların doğru bir şekilde kullanılmasıyla ilgili, buraları güzel bir şekilde turizme hazırlıyoruz, sunuyoruz. Kamu kurumları, belediyeler, müdürlükler üzerinden özellikle turizm desteklerimizi yapıyoruz. Deniz, doğa, dağ ve spor turizmi hepsi var ve hepsi bölgemize uyumlu olan turizm hareketlikleri."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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