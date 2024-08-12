Şehit Eren Bülbül Espiye'de dualarla anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında Giresun'un Espiye ilçesinde dualarla anıldı.

Espiye Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, Eren Bülbül ve tüm şehitler için dualar edildi.

İlçe Müftü Osman Gülbe, programa katılanlara teşekkür ederek, "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.