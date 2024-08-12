Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        FİSKOBİRLİK 2024 ürünü fındık alımına başladı

        Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 2024 ürünü fındık alımına başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        FİSKOBİRLİK 2024 ürünü fındık alımına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 2024 ürünü fındık alımına başladığı bildirildi.

        FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 10 ilde birliğe bağlı 50 kooperatifte fındık alımının gerçekleştirildiği belirtildi.

        Alımların peşin, emanet ve vadeli sistem üzerinden sürdürüleceği aktarılan açıklamada, "Alımlarda serbest piyasada oluşan fiyatın üzerinden günlük fiyat belirlenecek. Buna ek olarak randıman farkı da üreticilere ödenecektir. Ayrıca coğrafi işaretli Giresun tombul fındığı üretici belgesi olanlara kilogram başına bir lira fark ödenecektir." ifadesine yer verildi.

        Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ise AA muhabirine, fındık hasadının bahçelerde devam ettiğini anımsatarak, pazara ürün getirilmeye ileriki günlerde başlanmasını beklediklerini söyledi.

        Serbest piyasada fiyatla ilgili net bir rakam oluşmadığını ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Şehit Eren Bülbül Espiye'de dualarla anıldı
        Şehit Eren Bülbül Espiye'de dualarla anıldı
        DOKAP bölge turizmine 1,5 milyar lirayı aşkın destek sağladı
        DOKAP bölge turizmine 1,5 milyar lirayı aşkın destek sağladı
        GÜNCELLEME - Giresun'daki düğünde silahla 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Giresun'daki düğünde silahla 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Giresun'da 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu
        Giresun'da 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu
        Giresun'da "31. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzen...
        Giresun'da "31. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzen...
        Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu
        Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu