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        Giresun Kümbet Yaylası'nda planlanan gölet projesi çalışmaları başladı

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Kümbet Yaylası'nda gölet yapım çalışmalarının başladığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:46
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        Giresun Kümbet Yaylası'nda planlanan gölet projesi çalışmaları başladı
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Kümbet Yaylası'nda gölet yapım çalışmalarının başladığını bildirildi.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası ile Uzundere köyü arasında uygulanacak projenin DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

        Projenin planlanan sürede tamamlanacağını aktaran Temür, "Balıkçılık, su sporları, sandal gezileri, su bisikleti, aile çay bahçeleri ve piknik alanları bu projede yer alacak. Bu devasa proje tamamlandığında Giresun'a ve bölge turizmine çok önemli katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Temür, Kümbet'in Giresun'un en fazla turist ağırlayan bölgelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Projelerimizin halkımızın hizmetine sunulması noktasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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