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        Bulancak'ta operatörlük kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla bitirenlere belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:50
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        Bulancak'ta operatörlük kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla bitirenlere belgeleri verildi.

        Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 8 kişiye yönelik iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.

        Kaymakamlık binasında düzenlenen törende, kursu başarıyla tamamlayan 8 kişiye belgeleri verildi.

        Kursiyerlere sertifikalarını, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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