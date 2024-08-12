Bulancak'ta operatörlük kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla bitirenlere belgeleri verildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla bitirenlere belgeleri verildi.
Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 8 kişiye yönelik iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.
Kaymakamlık binasında düzenlenen törende, kursu başarıyla tamamlayan 8 kişiye belgeleri verildi.
Kursiyerlere sertifikalarını, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç takdim etti.
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