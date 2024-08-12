Giresun'da ilkel teleferikte mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Karaahmetli köyünde 15 ve 13 yaşındaki iki çocuk, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki ilkel teleferikte mahsur kaldı.

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