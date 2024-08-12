Giresun'da ilkel teleferikte mahsur kalan çocuklar kurtarıldı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde ilkel teleferikte mahsur kalan iki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde ilkel teleferikte mahsur kalan iki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karaahmetli köyünde 15 ve 13 yaşındaki iki çocuk, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki ilkel teleferikte mahsur kaldı.
Mahsur kalan çocuklara ulaşamayan yakınları, jandarma ile AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından çocukları bulundukları yerden aşağıya indirdi.
Olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.