Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda D.B. gözaltına alındı.
Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 4,5 gram sentetik uyuşturucu elde edildi.
D.B. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
D.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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