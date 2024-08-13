Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

D.B. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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