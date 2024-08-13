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        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:40
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        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda D.B. gözaltına alındı.

        Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 4,5 gram sentetik uyuşturucu elde edildi.

        D.B. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        D.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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