Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçenin Direkbükü köyünde, Halil İbrahim Yıldırım yönetimindeki 28 NK 278 plakalı otomobil ile Emin Bayram'ın kullandığı 28 NC 524 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Kaşkal Bayram ve Mehmet Can Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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