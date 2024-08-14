Giresun Valisi Serdengeçti, Yağlıdere Belediyesini ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı ziyaret etti.

Serdengeçti, ziyarette, sohbet ettiği İbaş ile bir süre görüştü.

Vali Serdengeçti, Başkan İbaş'a görevinde başarılar dileyerek, "Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum." dedi.

İbaş ise Vali Serdengeçti'yi belediyede ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.