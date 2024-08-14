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        Giresun Valisi Serdengeçti, Yağlıdere Belediyesini ziyaret etti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:46
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        Giresun Valisi Serdengeçti, Yağlıdere Belediyesini ziyaret etti
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı ziyaret etti.

        Serdengeçti, ziyarette, sohbet ettiği İbaş ile bir süre görüştü.

        Vali Serdengeçti, Başkan İbaş'a görevinde başarılar dileyerek, "Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum." dedi.

        İbaş ise Vali Serdengeçti'yi belediyede ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette İbaş, Vali Serdengeçti'ye Karadeniz usulü serender maketi hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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