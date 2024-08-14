Giresun'da tarım aracının devrildiği kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İlçenin Güvendik köyünde, Sema U. (34) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Seda E. (30), A.M.E. (9), E.Ö.U. (9), Y.İ.U. (5) ve Y.C.C. (4) yaralandı.
Yaralılar Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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