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        Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

        Giresun'da kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki kadın ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:33
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        Giresun'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu
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        Giresun'da kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki kadın ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi'nde, Sezen S'ye ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlattı.

        27 yaşındaki kadın, jandarma arama tarama köpeği tarafından dere yatağında ölü bulundu.

        Sezen S'nin cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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