Espiye'de şehit İsmail Tös anıldı

Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

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