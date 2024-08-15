Espiye'de şehit İsmail Tös anıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1989'da şehit olan Deniz Onbaşı İsmail Tös, şehadetinin 35'inci yıl dönümünde anıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1989'da şehit olan Deniz Onbaşı İsmail Tös, şehadetinin 35'inci yıl dönümünde anıldı.
Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Müftüsü Osman Gülbe, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.
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