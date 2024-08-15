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        Espiye'de şehit İsmail Tös anıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1989'da şehit olan Deniz Onbaşı İsmail Tös, şehadetinin 35'inci yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:34
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        Espiye'de şehit İsmail Tös anıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1989'da şehit olan Deniz Onbaşı İsmail Tös, şehadetinin 35'inci yıl dönümünde anıldı.

        Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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