Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin 4 kişiye gözaltı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheli B.K, E.Ş, M.T. ve kardeşi E.T, gözaltına alındı.

Yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sezen Sarısaray'ın (27) cansız bedeni, dün yapılan aramalar sırasında merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi'ndeki dere yatağında bulundu.

Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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