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        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin 4 kişiye gözaltı

        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:36
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        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin 4 kişiye gözaltı
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        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sezen Sarısaray'ın (27) cansız bedeni, dün yapılan aramalar sırasında merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi'ndeki dere yatağında bulundu.

        Jandarma tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheli B.K, E.Ş, M.T. ve kardeşi E.T, gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Sezen Sarısaray, merkeze bağlı Ortaköy'deki camide kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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