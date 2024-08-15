1926 Bulancakspor Kulübü Başkanı Aydın Karataş oldu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1926 Bulancakspor'da kulüp başkanlığını Aydın Karataş devraldı.

3 Temmuz 2024'te gerçekleştirilen genel kurulda aday çıkmaması üzerine divan heyetine kalan kulübün yönetimi için Karataş liste sundu. Listenin divan heyetince kabul edilmesiyle Karataş, 1926 Bulancakspor'un yeni başkanı oldu.

Divan Başkanı Bahtiyar Sezer'den görevi devralan Başkan Karataş, yaptığı açıklamada, kulübü eski günlerine kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Daha önce bunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Karataş, "Fakat 9 senedir burada yokuz. Şimdi kulübü devraldık. Her zaman birlikte şahlanacak bir camia olacağız. Camiamız bize yardımcı olsun, destek olsun, biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Bu takımı layık olduğu yere çıkartmaya uğraşacağız." dedi.