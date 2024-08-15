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        Giresun'da 8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Giresun'un Keşap ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:16
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        Giresun'da 8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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        Giresun'un Keşap ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

        İlçenin Düzköy sahilinden denize giren 8 yaşındaki Ö.Ç, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan kız çocuğu, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Ö.Ç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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