Giresun'da 8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Ö.Ç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.