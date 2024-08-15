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        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı

        Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:14 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:14
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        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Düzköy köyü sahil kesiminde serinlemek için denize giren S.G. ve F.G. bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        İki kişi çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından S.G. ve F.G, kentteki hastenelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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