Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı
Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Düzköy köyü sahil kesiminde serinlemek için denize giren S.G. ve F.G. bir süre sonra çırpınmaya başladı.
İki kişi çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından S.G. ve F.G, kentteki hastenelerde tedavi altına alındı.
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