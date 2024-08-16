Şebinkarahisar'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Şahinler köyü kırsalında Urfan Balıkçı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark ederek araçtan inen sürücü, yangını söndürmeye çalıştı.
Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki otlara sıçradı.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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