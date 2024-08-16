Giresun'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile Sevim Bayram, Ayşe ve Hakan Tosun, Menşure Salman, Büşra Aydın Uzun, Selma Manap ve Merve Aydın yaralandı.

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