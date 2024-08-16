Giresun'da yamaçtan düşen kadın hayatını kaybetti
Giresun'un Görele ilçesinde yamaçtan düşen kadın öldü.
Giresun'un Görele ilçesinde yamaçtan düşen kadın öldü.
İlçeye bağlı Tekgöz köyündeki bahçesinde fındık toplayan Fatma Arslan, evine döndüğü sırada dengesini kaybederek yamaçtan düştü.
Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.