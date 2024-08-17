Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin 4 kişi tutuklandı

Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Sezen Sarısaray'ın (27) cansız bedeninin, 14 Ağustos'ta merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekke Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.K, E.Ş, M.T. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.