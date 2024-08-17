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        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin 4 kişi tutuklandı

        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:48
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        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin 4 kişi tutuklandı
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        Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Sezen Sarısaray'ın (27) cansız bedeninin, 14 Ağustos'ta merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekke Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.K, E.Ş, M.T. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise JASAT ve AFAD ekipleri eşliğindeki arama ve araştırmalar sonucu kayıp kadının dere yatağında cansız bedenine ulaşıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, otopsi işlemlerinde ölüm olayının cinayet şüphesi barındırması üzerine, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ve suça sürüklenen 1 çocuk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

        Bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiğini vurgulanan açıklamada, dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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