Güce Kaymakamı Bayraktar'dan Şaban Kalesi'ndeki şehitliğe ziyaret

Güce Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar, Şaban Kalesi'ndeki şehitliği ziyaret etti.

Bayraktar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi konudaki önemine dikkati çekti.

Tarihi mirasa sahip çıkmanın herkesin en önemli görevi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"107 yıl önce çetin savaşın yaşandığı Şaban Kalesi'nde düşman ile cansiperane şekilde savaşan ve ardından da şehit olan askerlerin defnedildiği Şaban Kalesi'nde yer alan şehit mezarları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz bugün buralarda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, gezip dolaşabiliyorsak bunu burada yatan şehitlerimize borçluyuz. Bize bu vatanı bırakanlara minnet borcumuz var, hatıralarını yaşatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor."