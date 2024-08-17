Espiye'de yaz Kur'an kursları sona erdi

Öğrencilerin kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmayı öğrendiğini belirten Gülbe, "Kurslarımızı 60 bölgede düzenledik. Yaz Kur'an kurslarımızın çocuklarımıza birçok alanda katkı sunduğuna her daim şahitlik etmekteyiz. Kurslara katılan öğrencilerimizi ve velilerini tebrik ediyorum." dedi.

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