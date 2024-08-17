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        Espiye'de yaz Kur'an kursları sona erdi

        Giresun'un Espiye ilçesindeki yaz Kur'an kursları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:28
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        Espiye'de yaz Kur'an kursları sona erdi
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        Giresun'un Espiye ilçesindeki yaz Kur'an kursları tamamlandı.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kursların sona ermesi dolayısıyla Espiye Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, kurslarda yaklaşık 1700 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

        Öğrencilerin kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmayı öğrendiğini belirten Gülbe, "Kurslarımızı 60 bölgede düzenledik. Yaz Kur'an kurslarımızın çocuklarımıza birçok alanda katkı sunduğuna her daim şahitlik etmekteyiz. Kurslara katılan öğrencilerimizi ve velilerini tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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