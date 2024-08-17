Güce Müftüsü Akmercan, görevine başladı
Giresun'un Güce ilçesine atanan Müftü Adem Akmercan, görevine başladı.
Giresun'un Güce ilçesine atanan Müftü Adem Akmercan, görevine başladı.
İlçede görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Güce Müftüsü Akmercan, 2011'den bu yana din görevlisi ve vaiz hizmetlerinde bulunduğunu söyledi.
Birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir ayrılığa fırsat vermeden din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olduğunu belirten Akmercan, şu değerlendirmede bulundu:
"Şirin bir ilçeye atanmaktan dolayı çok mutlu oldum. Görev süremiz boyunca din hizmetlerinde halkımıza İslam'ın genel prensiplerini, ahlakını, kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlatmak ve öğretmek bizim temel görevimiz olacak. Bu bağlamda imam hatiplerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimizle birlikte bu hizmeti en güzel şekilde yürütmeye gayret edeceğiz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.